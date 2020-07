Witzel prorroga medidas restritivas no RJ para até 21 de julho

Decreto publicado no Diário Oficial do estado nesta terça-feira (7) mantém suspensas aulas presenciais em redes de ensino estadual, municipal e privada. Alguns setores do comércio e da indústria foram mantidos, mas com horários específicos para evitar aglomerações edit

247 - As medidas restritivas aplicadas no estado do Rio foram prorrogadas por Wilson Witzel para até o dia 21 de julho. A determinação foi publicada no Dário Oficial na manhã desta terça-feira (7). Alguns setores do comércio e da indústria foram mantidos, mas com horários específicos para evitar aglomerações. A informação é do portal G1.

O estado do Rio tem 121.879 infectados com a Covid-19 e 10.698 mortes provocadas pela doença, de acordo com a secretaria estadual de Saúde.

O decreto mantém suspensas aulas presenciais em redes de ensino estadual, municipal e privada. As atividades coletivas em cinemas, teatros e academias de ginástica também estão proibidas. Também foi mantida a recomendação do governo local para que a população fluminense não frequente praias, lagoas, rios, piscinas públicas e clubes.

O uso obrigatório de máscaras vale para qualquer estabelecimento público, assim como em locais privados com acesso coletivo.

"Em caso de descumprimento das medidas previstas, as forças de segurança pública poderão atuar em eventuais práticas de infrações administrativas e crimes previstos", diz a nota do decreto.

