Witzel vai ao STF para tentar suspender processo de impeachment

Governador do Rio de Janeiro afastado do cargo pelo STJ, Wilson Witzel apresentou recurso junto à Suprema Corte para que o processo de impeachment contra ele na Alerj seja interrompido edit

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), recorreu ao Supremo Tribunal Federal para pedir que a Corte suspenda o processo de impeachment que corre na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro contra ele. Witzel está afastado do cargo pelo STJ desde o dia 28 de agosto.

No recurso apresentado ao STF, ele afirma que a comissão processante foi formada de maneira irregular e não obedece a “correlação de forças políticas” na Alerj.

O assunto, no entanto, já foi analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, que interpretou não haver nenhuma irregularidade na convocação da comissão especial pelo presidente da Assembleia. No novo recurso, Witzel pede que o magistrado reconsidere a decisão anterior.

Sessão do impeachment acontece nesta quarta-feira (23) na Alerj. O governador poderá se defender durante uma hora e depois inicia-se a votação dos deputados. São necessários 47 votos (de um total de 70) para o processo ser aprovado.