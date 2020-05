Zambelli a Moro: "você não estava à venda porque já estava vendido"

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) respondeu a um tuíte em que o ex-ministro mostrou mensagens de celular trocadas com Jair Bolsonaro e defendeu a autonomia da PF. Você não estava à venda, porque já estava vendido", disse edit

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) chamou o ex-ministro da Justiça Sergio Moro de "vendido". A parlamentar respondeu a um tuíte em que o ex-juiz mostrou mensagens de celular trocadas com Jair Bolsonaro e defendeu a autonomia da Polícia Federal.

"Prezado, vc acha justo o que estão fazendo com cidadãos comuns? Com jornalistas? Esse era você o tempo todo? Meu Deus, como pode alguém se esconder por tanto tempo e tão bem? Liberdade, democracia.... nada disso vale pra você? Você não estava à venda, pq JÁ ESTAVA VENDIDO", escreveu a deputada, que chamou Moro para ser padrinho de casamento quando os dois eram próximos.

No dia 24 de abril, Moro pediu demissão do cargo de ministro da Justiça aós Bolsonaro exonerar Mauricio Valeixo da Diretoria-Geral da PF. Em coletiva de imprensa naquele dia, ele apontou crime de responsabilidade de Bolsonaro.

"O presidente me relatou que queria ter uma indicação pessoal dele para ter informações pessoais. E isso não é função da PF", disse. "Isso não é função do presidente, ficar se comunicando com Brasília para obter informações que são sigilosas. Esse é um valor fundamental que temos que preservar dentro de um Estado democrático de Direito”, avaliou, citando novamente o nome da ex-presidente Dilma Rousseff, sobre quem reconheceu ter dado autonomia à PF durante a Lava Jato.

