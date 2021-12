Athleticanos jogam cerveja no bolsonarista Luciano Hang

Conhecido como "Véio da Havan", Hang é torcedor do Furacão e estava na Arena da Baixada assistindo à partida contra o Galo com familiares e amigos edit

Revista Fórum - O empresário bolsonarista Luciano Hang, conhecido como Véio da Havan, levou uma “cervejada” na cara na noite desta quarta-feira (15). O proprietário das lojas Havan estava assistindo uma partida na Arena da Baixada, em Curitiba, entre Galo e Athlético Paranaense, quando alguém jogou um copo com um líquido em cima dele.

Nas redes sociais, internautas fizeram chacota do momento e especularam o que realmente havia dentro do copo. “Será cerveja mesmo?”, perguntou um. “Espero que seja um copo de mijo”, afirmou outra. “Que falta de respeito com a bebida, desperdiçando cerveja desse jeito”, escreveu outro.

Cerveja no Véio da Havan APPRECIATION TWEET 🛀🍺 pic.twitter.com/1dipYWGLFO December 16, 2021

