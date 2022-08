Bolsonarista que matou Marcelo Arruda deve deixar hospital e ir para a prisão. Justiça negou domiciliar

O Judiciário determinou a transferência de Jorge Guaranho para o Complexo Médico Penal assim que receber alta do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu edit

247 - A Justiça do Paraná negou pedido de prisão domiciliar para o policial bolsonarista Jorge Guaranho, que matou o tesoureiro do PT Marcelo Arruda, no começo de julho, em Foz do Iguaçu (PR). O Judiciário determinou a transferência de Guaranho para o Complexo Médico Penal assim que receber alta do hospital.

A decisão é do juiz Gustavo Germano Francisco Arguello, da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Marcelo Arruda foi assassinado a tiros na própria festa de aniversário. Ao ser baleado, o petista revidou e atirou em Guaranho.

O bolsonarista está internado desde 10 de julho. A previsão é de que ele receba alta do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, nesta sexta-feira (5).

