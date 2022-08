UOL revolta internautas ao publicar manchete que vitimiza assassino de Marcelo Arruda

A matéria do portal disse que o bolsonarista responsável pelo assassinato de um militante do PT levou chutes na cabeça. "Matéria comprada?", escreveu um internauta. Mais reações edit

247 - Internautas criticaram, nesta quinta-feira (4), no Twitter, a matéria do portal Uol intitulada "Bolsonarista que matou petista levou mais de 20 chutes na cabeça; assista", e acusaram o site de vitimizar o bolsonarista Jorge Guaranho, que assassinou o militante do PT Marcelo Arruda, no dia 11 de julho, em Foz do Iguaçu (PR).

"A manchete do Uol neste momento é a tentativa de legitimar o terrorismo político por legítima defesa ou é impressão minha?", escreveu o jornalista Leonardo Attuch, diretor-presidente do 247.

"Quem tá morto?!", postou uma internauta.

"Matéria comprada?", questionou outra pessoa.

Um usuário postou: "o objetivo de vocês é causar desinformação e ódio né? Estão querendo relativizar o acontecido e polarizar ainda mais o país".

Outra pessoa escreveu: "queriam que os amigos do Marcelo fizessem carinho, cafuné no assassino??".

