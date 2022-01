Bolsonaro ignora chuvas, ômicron e, pelo sétimo dia seguido, publica vídeo de folga em Santa Catarina

No vídeo publicado no Facebook, Bolsonaro aparece nas praias de Itaguaçu e Ubatuba e pilota uma moto aquática edit

247 - Enquanto vários estados do País sofrem efeitos das chuvas e com o avanço da variante ômicron, Jair Bolsonaro segue de férias como se nada estivesse acontecendo.

Pelo sétimo dia seguido, Bolsonaro publicou nas redes sociais vídeo em que faz aparição pública e, cercado de apoiadores, provoca aglomerações.

No vídeo publicado no Facebook neste domingo (2), Bolsonaro aparece nas praias de Itaguaçu e Ubatuba e cumprimenta apoiadores mais de uma vez e aparece pilotando uma moto aquática, atividade comum durante a folga.

Jair Bolsonaro deve deixar o litoral catarinense no próximo dia 4. No dia seguinte, à noite, Bolsonaro deve participar de um jogo de futebol beneficente, em Buriti Alegre (GO), com os cantores sertanejos Marrone e Gusttavo Lima. O evento terá arrecadação de alimentos.

