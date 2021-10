Defesa de Mari Ferrer pede anulação do processo que absolveu empresário e declaração de suspeição de juiz do caso

Apoie o 247

247 - A defesa de Mari Ferrer formulou um pedido à Justiça para que o juiz Rudson Marcos seja declarado suspeito e todo o processo contra o empresário André de Camargo Aranha, acusado de ter estuprado a influenciadora, seja anulado. No início do mês, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) decidiu manter a absolvição de Aranha.

Segundo o portal Universa, do UOL, Rudson Marcos encaminhou, no dia 6 de outubro, ao desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva ofício solicitando peças processuais para que pudesse utilizá-las em sua defesa no processo em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) investiga sua conduta. O pedido foi indeferido.

No mesmo ofício, o juiz também pediu a retirada do segredo de justiça do processo, determinado por ele próprio.

Em seu depoimento, Ferrer foi atacada pelo advogado de Aranha, Cláudio Gastão da Rosa Filho, em caso de tortura psicológica, conforme constatado pela CNJ. O juiz permaneceu em silêncio enquanto o advogado afirmava que não gostaria de ter “uma filha do teu nível”, em referência à jovem.

Segundo o advogado dela, "a atuação do juiz Rudson tem se dado em perfeita consonância com os interesses do réu -- pedindo inclusive a quebra do sigilo do processo, que teria o objetivo de prejudicar a imagem de Mariana".

