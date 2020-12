Dono da Havan é autuado pela polícia após promover aglomeração em Pelotas

Luciano Hang abriu a unidade da Havan no município, contrariando decreto da prefeitura para tentar evitar a transmissão do novo coronavírus, e ainda levou seus funcionários para um protesto em frente à prefeitura edit

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan, foi autuado pela Brigada Militar em Pelotas, Rio Grande do Sul, após promover e participar de manifesto que reuniu mais de 100 pessoas na cidade, na tarde desta sexta-feira (11).

O empresário bolsonarista abriu a unidade da Havan no município, contrariando o decreto que determina o fechamento do Comércio em função do aumento dos casos de Covid-19.

"Eu só quero trabalhar", repetiu por várias vezes o empresário. Pelotas está no nível vermelho, considerado o mais grave da doença.

Autuação de Hang aconteceu quando ele deixava a cidade, já no aeroporto.

