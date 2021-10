Eduardo Leite confessa sua incompetência e diz que caos bolsonarista era imprevisível (vídeo)

Governador do Rio Grande do Sul tenta se esquivar da culpa de ter votado em Jair Bolsonaro, retratado como homicida na mídia global edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou em debate entre pré-candidatos à presidência pelo partido nesta terça-feira (19), transmitido pelas mídias digitais da Globo, que era “imprevisível” o que viria pela frente ao votar em Jair Bolsonaro. Pouco antes, a jornalista Míriam Leitão, ao formular sua pergunta , destacou o contrário: que Bolsonaro sempre havia feito, por exemplo, ataques à democracia.

“Ninguém tem dúvida aqui do meu voto no [Geraldo] Alckmin no primeiro turno, eu achava que era o melhor caminho para o Brasil, tanto politicamente quanto economicamente, mas no segundo turno a gente tinha que escolher entre aqueles dois caminhos. Eu apostava que, no caminho do Bolsonaro, as instituições freariam, como estão freando, embora os ataques aconteçam”, disse Leite.

Questionado sobre dar mais importância à pauta econômica do que à democrática, Leite minimizou seu apoio a Bolsonaro durante a campanha, dizendo que não foi atrás do presidenciável “para tirar foto” ou “abraçar”. “Eu não tentei associar minha campanha à dele. Fiz as minhas críticas, mostrei as minhas diferenças. Mesmo assim não sabíamos que viria a pandemia, em que a falta de humanidade, de sensibilidade, custaria tantas vidas como está custando, inclusive economicamente. Aí está o erro (da escolha em Bolsonaro). Mas era imprevisível o que viria pela frente. A gente sabia o que era o passado de cada um deles”, acrescentou.

PUBLICIDADE

Assista ao trecho:

Tenho que parabenizar publicamente a @miriamleitao pela AULA de democracia que ela deu à terceira via bolsonarista do PSDB.



O Brasil vive a tragédia Bolsonaro graças à cumplicidade de quem leva "democracia" na sigla partidária, mas não a considera relevante na prática cotidiana. pic.twitter.com/NQl4bSHCtj PUBLICIDADE October 19, 2021