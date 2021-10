Miriam Leitão enquadra Eduardo Leite por apoio a Bolsonaro em 2018 (vídeo)

Apoie o 247

247 - Durante o debate das prévias do PSDB, a jornalista Miriam Leitão cobrou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sobre o apoio dele à candidatura de Jair Bolsonaro em 2018.

Segundo ela, à época, Leite criticava o "desastre econômico" dos governos do PT -- tese defendida pela jornalista. Por conta disso, ele apoiou Bolsonaro.

"Mas acontece que o desastre econômico é muito menor em importância e risco para o país do que o desastre no ataque à democracia, e era óbvio que o presidente e candidato Bolsonaro sempre fez apologia da ditadura. Então, o senhor colocou uma hierarquia e preferiu a questão econômica", cobrou ela.

Leitão, no entanto, fez campanha pelo golpe contra Dilma Rousseff em 2016 por conta das supostas "pedaladas fiscais", contribuindo para a crise institucional.

"Que risco nós temos que o senhor, de novo, julgue a conveniência política e apoie forças de extrema-direita, como o fez em 2018?", questionou.

Leite se enrolou ao responder: "É muito fácil para nós que temos a vida mais ou menos resolvida ficar discutindo a democracia e ignorar que milhões de pessoas deixam de comer por não ter emprego e não ter renda. Não estou defendendo que se ignore o debate pela democracia, ele é super importante".

Ele admitiu o erro e afirmou que não apoiará mais Bolsonaro. "Foi um erro. Não há hipótese de apoiar uma candidatura de Bolsonaro em 2022. O Brasil precisa de uma democracia forte, mas também precisa de emprego, renda. E para isso precisar ter reforma, e os outros caminhos à esquerda não apresentam essa alternativa", disse.

Veja:

Tenho que parabenizar publicamente a @miriamleitao pela AULA de democracia que ela deu à terceira via bolsonarista do PSDB.



O Brasil vive a tragédia Bolsonaro graças à cumplicidade de quem leva "democracia" na sigla partidária, mas não a considera relevante na prática cotidiana.

