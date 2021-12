Férias sem fim: Bolsonaro visita parque Beto Carrero, enquanto baianos sofrem com enchentes

Bolsonaro foi assistir ao espetáculo “Hot Wheels Epic Show!” após recusar ajuda humanitária da Argentina para os atingidos com as enchentes na Bahia edit

247 - De férias em Santa Catarina desde a última segunda-feira (27), após uma temporada no Guarujá (SP), Jair Bolsonaro (PL) visita nesta quinta-feira (30) o parque temático Beto Carrero. Segundo o G1 , Bolsonaro chegou ao parque por volta das 11h e foi assistir ao espetáculo “Hot Wheels Epic Show!”.

Ele está hospedado com a família no Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, onde passará o feriado do Ano-Novo. A cidade fica a cerca de 90 km de Penha, onde está localizado o Beto Carrero.

Em suas férias sem fim, enquanto o sul da Bahia sofre com uma série de enchentes, Bolsonaro já passeou de moto, andou de jet ski com a filha e a enteada, cortou o cabelo em uma barbearia local, apostou na Mega da Virada e jantou em uma pizzaria. A passagem dele pela região tem provocado aglomerações e diversas críticas. Como de praxe, ele dispensa o uso de máscaras.

