Gleisi culpa Moro por destruição da Petrobrás e alta dos combustíveis no Brasil

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, destacou que Sérgio Moro "fragilizou a Petrobrás" e, em consequência, desestruturaram o marco regulatório do pré-sal

247 - O PT tentará colocar na conta do ex-juiz Sérgio Moro a culpa pelos problemas da Petrobrás. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann (PR), disse que o ex-magistrado tem uma parcela de culpa pelas mudanças na política de preços da empresa que resultaram no aumento do gás de cozinha e dos combustíveis.

"Ele fragilizou a Petrobras e mudaram com essa ação dele a política de preço e desestruturam o marco regulatório do pré-sal", disse a petista à coluna Painel.

