Gleisi manda recado a Paulinho da Força: 'o adversário dos trabalhadores é Bolsonaro e não Lula'

A presidente do PT fez uma postagem nas redes sociais após a informação de que Paulinho da Força estuda a possibilidade de apoiar o centrão edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), mandou neste sábado (16) um recado ao ex-deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) após a informação de que o ex-parlamentar estaria estudando a possibilidade de apoiar o centrão, fechado com Jair Bolsonaro, e não o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O Solidariedade e o companheiro Paulinho da Força são muito importantes na nossa frente pela democracia e pela reconstrução do Brasil. O adversário dos trabalhadores(as) é Bolsonaro, é Paulo Guedes e sua política neoliberal que destrói o país. A hora é de unidade pelo Brasil", escreveu a parlamentar no Twitter.

Na quinta-feira (14), o ex-presidente Lula participou de um evento com sindicalistas em São Paulo e Paulinho da Força foi vaiado. O ex-parlamentar disse acreditar que as vaias foram orquestradas pelo PT. O ex-deputado admitiu a hipótese de apoiar o centrão durante uma conversa com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

— Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 16, 2022

