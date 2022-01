Gleisi rebate ataques de Ciro Nogueira ao PT: "faz de tudo para não discutir a situação do Brasil"

Para a presidente do PT, o ministro bolsonarista tenta desviar o foco do desastre que é o governo: "não adianta mudar de assunto. O Brasil não esquecerá" edit

247 - Presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) usou o Twitter nesta terça-feira (18) para rebater os ataques do ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira (PP-PI), contra o partido. Para a parlamentar, tudo não passa de cortina de fumaça para esconder o desastre que é o atual governo.

"Ciro Nogueira, porta-voz de Bolsonaro, faz de tudo para não discutir a situação do Brasil: desemprego, queimadas, isolamento internacional, inflação, carestia, sonegação de vacinas, 620 mil mortes. O Brasil não esquecerá", escreveu.

A deputada ainda provocou: "quer discutir o PT, Ciro Nogueira? 20 milhões de empregos, aumento real de salário, Minha Casa Minha Vida, Prouni, cotas, mais crescimento e menos desigualdade, respeito internacional. O Brasil não esquece".

"Quer falar de escândalos, Ciro Nogueira? Comece pelo orçamento secreto que você comanda. Quer falar de combate aos desvios? Criação da CGU, Portal da Transparência, Lei de Acesso à Informação, legado do PT", continou.

Gleisi afirmou que serão frustradas as tentativas de Bolsonaro e companhia de desviar o foco do real debate a ser feito no Brasil durante as eleições deste ano. "Não adianta mudar de assunto: nesta eleição o povo brasileiro vai escolher entre um modelo que melhorou o país e a vida das pessoas e o modelo que atrasou o país, trouxe morte e pobreza para o povo. Será um debate pra quem não tem medo da verdade".

