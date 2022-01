Ciro Nogueira publica nova agressão ao Partido dos Trabalhadores e diz que Brasil não vai esquecer o passado

No entanto, Lula lidera disparado as pesquisas exatamente porque os brasileiros voltaram a se lembrar com nostalgia do passado de crescimento e inclusão social edit

247 – O ministro Ciro Nogueira, líder do centrão e chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro, publicou novo ataque ao Partido dos Trabalhadores, em artigo na Folha de S. Paulo. "O futuro com o PT pode ser assustador, sim. Mas o passado já é suficiente para causar espanto. E não é com prestidigitações retóricas que irá se esconder e esconder o que fez nos verões passados. O bicho-papão que a legenda tenta criar não nos engana. Vamos discutir o PT que o PT tem medo de que o Brasil se lembre o que é. O PT quer que o Brasil se esqueça do PT. Não vamos deixar", escreveu.

Ocorre que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera disparado as pesquisas exatamente porque os brasileiros voltaram a se lembrar com nostalgia do passado, quando nos governos petistas o Brasil registrou seus melhores níveis de indicadores econômicos e sociais, como crescimento, distribuição de renda, geração de empregos e valorização da moeda nacional.

