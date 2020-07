Gleisi rebate Globo sobre “perdão” ao PT: ‘que se virem, foram eles que criaram Bolsonaro’

A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, comentou na TV 247 o artigo do jornalista Ascânio Seleme, do jornal O Globo, sobre “perdoar” o PT. “Eles dizem que perdoam, perdoam pelo quê? Por um crime que eles não comprovaram contra o Lula? Que não comprovaram contra o PT?”, questionou a parlamentar. Assista edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, conversou com a TV 247 sobre o artigo da última semana do jornalista Ascânio Seleme, do jornal O Globo, que afirma: "é hora de perdoar o PT ".

Para Gleisi, o artigo não foi um aceno de paz ao PT, e sim a setores ligados à Rede Globo. “O recado não foi para nós, se fosse seria igual aquela música, ‘te perdoo por te trair’. Acho que esse recado pode ter sido para alguns setores que eles se relacionam. É muito arrogante uma colocação nesse sentido, ‘perdoar’. Nós fazemos política e viemos de um processo político duro, muito difícil para o PT, de ataques, de desconstrução, de perseguição, judicial inclusive. Esse processo todo teve envolvimento da grande mídia e principalmente da Rede Globo”.

A deputada ainda ressalta que não há nada a ser perdoado, já que nenhum crime foi comprovado contra o ex-presidente Lula e nem contra o partido. “Eles dizem que perdoam, perdoam pelo quê? Por um crime que eles não comprovaram contra o Lula? Que não comprovaram contra o PT? Lembro até hoje do PowerPoint do Dallagnol, ‘não tenho provas mas tenho convicções’, onde já se viu usar convicções em um processo penal? Foi uma perseguição judicial, o clássico lawfare, fizeram da Justiça uma disputa política”.

Gleisi Hoffmann ainda disparou: “se eles deram o recado entre eles é um problema deles, que se virem, porque não fomos nós que criamos o Bolsonaro, Bolsonaro é fruto da aliança desse pessoal com o capital e com tudo que há de mais atrasado no Brasil”.

Inscreva-se na TV e assista à participação de Gleisi Hoffmann no Boa Noite 247:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.