Gleisi: se Bolsonaro não é um perverso genocida, não sei o que é

247 – "No dia em que morreram quase 3 mil brasileiros, Bolsonaro imita uma pessoa sem ar e debocha do sofrimento devastador causado pelo covid. Um presidente que não se comove com a dor das pessoas pela perda, que não socorre o povo, se não é um perverso genocida, eu não sei o que é", disse a presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR).

