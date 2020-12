Gleisi sobre perseguição jurídica a Nassif: age como o DOI-CODI para silenciar um dos maiores jornalistas do país

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), repercutiu neste domingo (20) a denúncia do jornalista Luis Nassif sobre a perseguição que sofre a partir do Judiciário brasileiro.

Segundo Nassif, ele está "marcado para morrer por críticas que faço ao Judiciário, cumprindo minha função de jornalista". O profissional ainda critica a atuação de juízes militantes, que agem sem "limites".

Gleisi afirmou que o Judiciário age como nos porões da ditadura contra os jornalistas. Perseguição de juízes e desembargadores contra Luis Nassif atinge a democracia. Abuso de autoridade e lawfare, agem como os DOI-CODI da ditadura para silenciar um dos maiores jornalistas do país. Se ficarem impunes, Judiciário não recupera credibilidade".

