Gleisi: transição começa em 48 horas, independente da participação de Bolsonaro

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou nesta segunda-feira (31) que a transição de governo começará em até 48 horas com ou sem a participação de Jair Bolsonaro (PL).

Gleisi coordenou a campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Temos isso [a transição] estabelecido em lei. Essa lei nos dá guarida para fazer o desenrolar da transição, independente da participação do presidente ou quem quer que ele designe", disse a parlamentar em entrevista à GloboNews. "Espero que siga a normalidade, para o bem do Brasil e do povo brasileiro", acrescentou.

De acordo com a petista, não houve contato de integrantes do governo Bolsonaro para o processo de transição. "Se o presidente, se o Jair Bolsonaro não quiser participar, ok. Mas nós temos instituições fortes, tanto que o parlamento está empenhado em fazer essa transição conosco", disse.

"Nós vamos nos organizar internamente, montar a equipe, as pessoas, por áreas, por temas, que nós já estamos vendo. Se não houver contato até a finalização dessas 48 horas, nós vamos tentar um contato com a parte política do governo para saber como proceder", complementou.

