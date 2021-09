Homem que fez insultos racistas em vídeo é PM da reserva de SC

Identidade do militar que xinga uma mulher de “macaca” e que diz “não suportar negro” não foi revelada, mas a Polícia Civil no município de São Ludgero informou que já investiga o caso edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - O homem que aparece num vídeo que viralizou nas redes nesta sexta-feira (17) chamando uma mulher de “macaca do caralho” e dizendo que “não suporta negro” foi identificado. Trata-se de um policial militar da reserva do estado de Santa Catarina, que mora no município de São Ludgero, localizado a 180 km da capital Florianópolis.

Nas imagens, o PM ainda ameaça bater na mulher que não aparece nas cenas. Ele chega a pegar um chinelo para intimidá-la. As imagens revoltantes circularam na internet durante todo o dia e os usuários das redes sociais pediam para que o vídeo fosse compartilhado até se chegar à identidade do criminoso.

Leia a íntegra na Fórum.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE