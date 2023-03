Jornalista que denunciou escravidão em obra em Joinville é demitido; sindicato protesta

A demissão de Leandro Schmitz do jornal Folha Metropolitana gerou protestos de membros do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Joinville edit

247 - O jornalista Leandro Schmitz foi demitido do jornal Folha Metropolitana, diário da região de Joinville (SC), após publicar uma reportagem denunciando as condições de trabalho análogo à escravidão na obra do Centro de Bem-Estar Animal (CBEA).

A demissão gerou protestos de membros do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Joinville. A entidade publicou uma nota em seu site chamando a decisão de 'absurda'.

"A demissão claramente é fruto de pressão da prefeitura de Joinville, que como contratante, deveria fiscalizar os trabalhos de sua terceirizada na obra. É importante frisar que a matéria cumpre todos os preceitos básicos do jornalismo. O jornalista deu voz a todos os envolvidos e apresentou vídeos e fotos como provas do que havia apurado. A prefeitura, inclusive, foi uma das ouvidas e tem sua resposta citada no texto.

É simbólico que o executivo municipal tenha levado apenas algumas horas para pedir a cabeça do jornalista que denunciou a situação, enquanto se fez de cega por meses em relação a situação dos trabalhadores do CBEA. Este é Adriano Silva e este é o partido Novo. Permissividade com condições péssimas de trabalho e perseguição a jornalistas. As atitudes do prefeito em relação a este caso beiram o coronelismo e fariam brilhar os olhos de escravocratas de tempos passados. Fica inclusive a sugestão para a mudança no nome do partido, de Novo para Velho ou Antigo, já que as atitudes de sua gestão remetem aos piores momentos do século 18.

Apesar da tentativa da prefeitura, a denúncia feita por Leandro e pelo Sinsej já ganhou o país, sendo repercutida por veículos de dentro e de fora da cidade. Adriano Silva e sua terceirizada terão que se explicar. O prefeito e o partido Novo não vão calar o bom jornalismo e quem defende o direito dos trabalhadores", diz o sindicato.

