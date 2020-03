Juíza marca audiência de processo que Lula moveu contra Luciano Hang

Ex-presidente cobra R$ 100 mil do dono da Havan por danos morais após faixa em avião com mensagem que chamava Lula de ‘cachaceiro’. Lula e Hang ficarão cara a cara na audiência edit

247 - Está marcada para 29 de junho a audiência de conciliação no âmbito do processo movido pelo ex-presidente Lula contra o empresário Luciano Hang, dono da Havan, por patrocinar uma faixa de avião que sobrevoou o litoral de Santa Catarina com a frase ‘Lula cachaceiro devolve meu dinheiro’.

Reportagem do Estado de S.Paulo informa que Lula e Hang ficarão cara a cara na audiência. A data da audiência foi marcada pela juíza Anuska Felski da Silva, da 2ª Vara Cível de Navegantes (SC). Lula processa Hang por calúnia e difamação.

Em dezembro, o juiz Fernando Machado Barboni, da 2ª Vara Cível de Navegantes, negou liminar da defesa do ex-presidente pedindo que Luciano Hang fosse proibido de patrocinar faixas com insultos ao petista.