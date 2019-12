Juiz libera faixas pagas pelo dono da Havan com insultos a Lula em aviões no litoral de SC

O juiz Fernando Machado Barboni, da 2ª Vara Cível de Navegantes, negou a liminar da defesa do ex-presidente Lula pedindo que o empresário bolsonarista Luciano Hang fosse proibido de patrocinar faixas com insultos ao petista levadas por aviões em praias do litoral de Santa Catarina edit

247 - O juiz Fernando Machado Barboni, da 2ª Vara Cível de Navegantes, negou a liminar de advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedindo que o empresário bolsonarista Luciano Hang fosse proibido de patrocinar faixas com insultos ao ex-presidente levadas por aviões em praias do litoral de Santa Catarina. O magistrado disse que Lula é uma pessoa pública e estaria sujeito a críticas por parte da população.

Hang afirmou no começo de dezembro pelas redes sociais que patrocinaria aviões para sobrevoar o litoral do estado levando faixas com dizeres contra o Lula. Neste sábado (28), publicou vídeo em que uma aeronave mostra a frase "Lula cachaceiro devolve meu dinheiro", dizendo que "o povo brasileiro acordou".

Em outro post, ele afirmou que "Lula continua o mesmo, quer ganhar sem trabalhar". "Onde esta a liberdade de expressão? O Estado democrático de direito? Kkk. Idiotas".