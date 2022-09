Leonel Radde se fantasia de burro em protesto contra mudança de rua para "Olavo de Carvalho"

Apoie o 247

247 - A Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre aprovou, na tarde desta segunda-feira (5), um projeto de lei que muda o nome de uma via na capital gaúcha para Rua Filósofo Olavo de Carvalho. O projeto foi aprovado por 18 a 9. Um dos votos contrário à proposta, o do vereador petista Leonel Radde, veio acompanhado por um protesto inusitado. As informações são do portal Metrópoles.

Ao ocupar a tribuna para reclamar da homenagem ao guru extremista morto em janeiro deste ano, Radde vestiu uma máscara e imitou um burro.

Proposto pela vereadora bolsonarista Comandante Nádia (PP), o projeto prevê a mudança de uma rua que hoje é identificada pelo número 4006, na Vila Orfanotrófio I, no Bairro Santa Tereza, para Rua Filósofo Olavo de Carvalho.

