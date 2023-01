Líderes sindicais de Curitiba encontram casa destruída e incendiada ao retornarem da posse de Lula

Apoie o 247

247 - A residência de duas dirigentes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba (Sismuc) foi alvo de um incêndio criminoso aparentemente motivado por razões políticas na madrugada de terça-feira (3). A presidente do Sismuc, Juliana Mildemberg, e a coordenadora de Secretaria-Geral, Loide Ostrufka, encontraram a residência destruída após retornarem de Brasília, para onde haviam viajado para acompanhar a posse presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizada no domingo (1). Em nota, o diretório estadual do PT cobrou que o caso seja investigado e a punição dos responsáveis pelo ataque.

A suspeita que o crime tenha sido motivado por razões políticas é reforçada pelo fato de que materiais como bandeiras do PT, carteiras e documentos sindicais , além de livros de teor político, foram empilhados e queimados no interior do imóvel.

“Documentos, objetos, bandeiras e livros referentes ao partido, à luta sindical e ao movimento progressista foram amontoados e queimados dentro do apartamento delas, evidenciando ser uma ação de cunho político. É inadmissível que esse tipo de violência e intolerância sejam realizadas por uma parcela da população que defende atos antidemocráticos e a instauração de um golpe no país”, destaca um trecho da nota divulgada pelo PT.

Ainda segundo o partido, “o PT Paraná e o PT Curitiba já estão tomando todas as medidas jurídicas cabíveis e estão amparando as companheiras no que for necessário. Ações intolerantes, criminosas e covardes como essas não ficarão impunes. Basta!”.

Confira a íntegra da nota do PT sobre o ataque.

“Com imensa indignação o Partido dos Trabalhadores do Paraná e de Curitiba denunciam um provável crime de intolerância política na capital paranaense.

Na manhã desta terça-feira (3), as companheiras Juliana e Loide, militantes e sindicalistas, após voltar da posse do Presidente Lula em Brasília, encontraram sua residência completamente revirada e queimada. Documentos, objetos, bandeiras e livros referentes ao partido, à luta sindical e ao movimento progressista foram amontoados e queimados dentro do apartamento delas, evidenciando ser uma ação de cunho político.

É inadmissível que esse tipo de violência e intolerância sejam realizadas por uma parcela da população que defende atos antidemocráticos e a instauração de um golpe no país. Esse tipo de crime deve ser investigado e os responsáveis devem ser punidos.

O PT Paraná e o PT Curitiba já estão tomando todas as medidas jurídicas cabíveis e estão amparando as companheiras no que for necessário. Ações intolerantes, criminosas e covardes como essas não ficarão impunes. Basta!

PT Paraná e PT Curitiba”

