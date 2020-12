Lojas Havan em Maringá são interditadas por desrespeito a regras contra o coronavírus

A Prefeitura de Maringá (PR) interditou duas lojas de departamento da rede Havan em Maringá (PR). Os estabelecimentos do empresário bolsonarista Luciano Hang desrespeitaram normas referentes à pandemia do coronavírus edit

247 - A Prefeitura de Maringá (PR) interditou nesse sábado (5), por 72 horas, duas lojas de departamento da rede Havan em Maringá (PR).

A empresa, que também foi multada, desrespeitou um decreto municipal que proíbe lojas e comércios de abrirem aos finais de semana até o dia 13 de dezembro.

As lojas Havan são do empresário bolsonarista Luciano Hang, investigado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito que apura um esquema de financiamento e propagação de fake news.

O conhecimento liberta. Saiba mais