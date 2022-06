Lula e lideranças progressistas têm encontro no Rio Grande do Sul

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula se reuniu com lideranças progressistas no Rio Grande do Sul, antes do 'Ato pela Soberania Nacional', marcado para as 18h.

Entre os presentes, estavam Aloizio Mercadante, Maria do Rosário, Juliano Medeiros, Paulo Pimenta, Geraldo Alckmin, Gleisi Hoffmann, Manuela d'Ávila, Edegar Pretto e Luciana Genro.

"Presidente Lula, que honra caminhar ao seu lado!", escreveu no Twitter Pretto, pré-candidato do PT ao Palácio Piratini.

Antes do encontro, a histórica crítica do PT Luciana Genro, do Psol, afirmou: "vamos levar a ele nossa luta por TAXAÇÃO DAS GRANDES FORTUNAS e contra a privatização da Trensurb. Enfrentar o sistema financeiro para investir em saúde e educação é o caminho para derrotar a extrema direita, luta que seguirá após eleições".

Diante de um cenário progressista dividido, com pré-candidaturas de PT, PSB e Psol, Lula chega a Porto Alegre com a missão de unir o voto da esquerda. Ao compartilhar a foto do encontro, ele escreveu "#VamosJuntosPeloBrasil #VamosJuntosPeloRioGrandeDoSul".

É de um presidente assim que o nosso povo merece, de um cara gente fina, alegre, de um ❤️ repleto de amor e cheio de energia. De um cara que pensa no seu povo, naqueles que mais precisam. Presidente @LulaOficial, que honra caminhar ao seu lado!

📸 Rafa Stedile pic.twitter.com/xuXJjqL1NK — Edegar Pretto (@EdegarPretto) June 1, 2022





