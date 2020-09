Manuela D’Ávila lidera com folga corrida pela prefeitura de Porto Alegre, aponta pesquisa

Com 21%, candidata do PCdoB tem 10% a mais de intenções de voto que o segundo colocado, segundo pesquisa RealTime Big Data, a primeira oficial sobre a disputa na capital gaúcha edit

Revista Fórum - Nesta terça-feira (23) foi divulgada a primeira pesquisa oficial, registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sobre a disputa pela prefeitura de Porto Alegre (RS), realizada pela RealTime Big Data.

O estudo mostra que a candidata do PCdoB, Manuela D’Ávila, lidera com folga as intenções de voto. A comunista, que foi candidata a vice de Fernando Haddad (PT) à presidência em 2018, tem 21%, 10 pontos a mais que o segundo colocado, José Fortunati (PTB), que tem 11% das intenções de voto. Na capital gaúcha, o PT abriu mão da cabeça de chapa para fechar uma aliança com Manuela, emplacando Miguel Rosseto como candidato a vice.

Em terceiro lugar, mas em empate técnico com o segundo colocado, estão o atual prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB), e Sebastião Melo (MDB), ambos com 10%.

