MDB decide apoiar Eduardo Leite no RS e 'destrava' aliança com PSDB para presidência

Apoie o 247

ICL

247 - O MDB decidiu por oficializar apoio à candidatura de Eduardo Leite (PSDB) ao governo do Rio Grande do Sul, em convenção realizada neste domingo (31). Desta forma, o partido abriu mão da candidatura própria, que seria representada pelo deputado estadual Gabriel Souza, o qual passará a ser o vice na chapa de Leite. A informação é da Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo.

Com tal movimentação, o MDB destravou a aliança com o PSDB nacional e os partidos voltam a negociar um vice para a presidenciável Simone Tebet (MDB). A candidata emedebista tem em Tasso Jereissati seu nome favorito entre os tucanos, mas ele não gostaria de ser candidato. Desta forma, o favoritismo recai a José Aníbal e Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo.

A decisão do MDB gaúcho em apoiar Leite ao governo do RS foi ao encontro da vontade do diretório nacional do partido. A votação, no entanto, foi apertada, com 239 votos favoráveis à aliança com o PSDB contra 212 votos opostos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.