Crise na '3ª via': Eduardo Leite anuncia apoio a Bivar e ignora aliança com Tebet

247 - Pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) ignorou o apoio de seu partido à pré-candidata à presidência Simone Tebet (MDB). O também pré-candidato à presidência Luciano Bivar, do União Brasil, anunciou, nesta sexta-feira, 15, a aliança com Leite.

“Este apoio que recebo do União Brasil para liderar uma vez mais e os próximos quatro anos para o governo do Rio Grande do Sul, ele também vem com a alegria de podermos ter o apoio em nível nacional para uma candidatura”, diz Leite em vídeo divulgado nas redes sociais de Luciano Bivar.

“O União Brasil apresenta e propõe agenda, propõe um caminho para o país, que é candidatura do presidente do União Brasil, Luciano Bivar. Falamos sobre o Brasil, sobre projetos, sobre o imposto único, que é uma agenda de transformação para a economia, para dar mais espaço”, completou.

Os cacique do PSDB gaúcho pedem ao MDB a retirada da pré-candidatura do deputado estadual Gabriel Souza (MDB) ao governo do Rio Grande do Sul para apoiar Tebet.

Recebo com muito orgulho o apoio de @EduardoLeite_, ele fez um ótimo governo a frente do Rio Grande do Sul. Vamos eliminar impostos e trazer mais comida na mesa de todos. O Brasil precisa do Imposto Único para voltar a crescer.🤝🏼💛💙 pic.twitter.com/D0sk6YvidM July 15, 2022

