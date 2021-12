Moro é recebido em Porto Alegre sob chuva de protestos: "fora, juiz ladrão!" (vídeo)

Ex-juiz suspeito foi recebido sob chuva de vaias e protestos na capital gaúcha. Ele irá participar da convenção do Podemos, no Rio Grande do Sul edit

247 - O ex-juiz suspeito Sergio Moro foi recebido sob chuva de vaias e protestos em Porto Alegre na manhã deste sábado (4). Os manifestantes se concentraram no teatro Bourbon Contry Porto Alegre, local da convenção do Podemos, no Rio Grande do Sul.

Aos gritos de “juiz ladrão” e "juiz corrupto”, os manifestantes denunciavam a parcialidade de Moro. Ele foi considerado suspeito pelo STF ao julgar o ex-presidente Lula no âmbito da operação Lava Jato.

Os manifestantes também ressaltaram que Moro foi fundamental para a ascensão de Bolsonaro no poder.

Mais cedo, Moro foi recebido pelo governador do estado, Eduardo Leite.

No momento do protesto Moro não estava no local.

Amigos da FINES agora pela manhã no Teatro do Bourbon Contry Porto Alegre, em protesto contra visita de Sérjio Moro #JuizLadrão pic.twitter.com/e6sICRJ3g4 — Sandroka13📖🐝 🎗️ 💉 (@Sandroka131) December 4, 2021

Moro é escrachado em Porto Alegre agora pela manhã e jagunços dele agridem manifestantes. O #JuizLadrão está na cidade pra,autografar o livro mentiroso dele. pic.twitter.com/T9XQHtxfZq — Luiz Müller (@luizmuller) December 4, 2021