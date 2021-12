Derrotado por Doria nas prévias, Eduardo Leite se encontra com ex-juiz suspeito Moro

Recentemente, governador do Rio Grande do Sul foi convidado a se filiar ao Podemos, partido do ex-juiz suspeito, caso ficasse sem espaço entre os tucanos edit

247 - O ex-juiz suspeito Sergio Moro e a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, visitaram neste sábado (4) pela manhã o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

A aproximação com o ex-juiz parcial ocorre após Leite perder as prévias eleitorais no PSDB para João Doria. A sua decisão de não se envolver na campanha do governador de São Paulo não é definitiva. “Ainda não estou decidido a não participar”, disse.

Recentemente, ele foi convidado a filiar ao Podemos, caso ficasse sem espaço entre os tucanos. Após a vitória de Doria, Leite poderá estudar a hipótese.

O Podemos realiza neste sábado a Convenção Estadual no Rio Grande do Sul.

