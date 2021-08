MP de SC investigará prefeito que demitiu professor com a justificativa de não tolerar 'viadagem'

Promotores de Santa Catarina instauraram uma notícia de fato com o objetivo de apurar eventual responsabilidade criminal do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro (PSDB). O tucano demitiu um professor de escola municipal após o docente mostrar em sala de aula o clipe da música Etérea, de Criolo. A canção aborda a diversidade sexual edit

247 - O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) informou que a Procuradoria-Geral de Justiça instaurou uma notícia de fato com o objetivo de apurar eventual responsabilidade criminal na conduta do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro (PSDB).

O motivo foi o chefe do executivo municipal ter anunciado na quarta-feira (25) a demissão de um professor de artes do nono ano da Escola Municipal Pascoal Meller, no Bairro Santa Augusta, porque o docente mostrou em sala de aula o clipe da música Etérea, do cantor Criolo. A canção fez uma reflexão sobre a necessidade de respeito à diversidade sexual.

.Em vídeo nas redes sociais, o prefeito chamou o conteúdo do clipe de "viadagem". "Enquanto eu estiver aqui de plantão, isso não vai acontecer, esse tipo de atitude, essa ‘viadagem’ na sala de aula, nós não concordamos", disse.

PUBLICIDADE

O cantor anunciou uma ação pró-LGBT para a cidade de Criciúma, marcada para este sábado (28).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE