Nuvem de gafanhotos desvia do Brasil

A nuvem de cerca de 40 milhões de gafanhotos que se desloca pela Argentina aparenta mudar de trajetória, seguindo em direção ao Uruguai em vez do Brasil

247 com Reuters - O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou nesta quinta-feira, 25, que a nuvem de gafanhotos que se desloca pela Argentina aparenta mudar de trajetória, seguindo em direção ao Uruguai em vez do Brasil. Há monitoramento de autoridades e produtores do país vizinho para avaliar estragos e para qual direção os insetos vão seguir.

O Ministério da Agricultura declarou estado de emergência fitossanitária para áreas de produção agrícolas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, devido a riscos da nuvem de gafanhotos

A medida, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, veio após o Ministério da Agricultura informar na véspera que dados do governo argentino sinalizariam que a nuvem seguiria rumo ao Uruguai e que seria “pouco provável” sua chegada ao território brasileiro.

Segundo o Serviço Nacional de Saúde da Argentina (Senasa), a nuvem contém cerca de 40 milhões de insetos e, depois de entrar na Argentina pelo Paraguai no final de maio, encontra-se na província de Corrientes, perto das fronteiras com o Brasil, Uruguai e Paraguai.

