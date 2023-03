Patriota expulsa vereador que ofendeu trabalhadores baianos encontrados em situação análoga à escravidão

Vereador Sandro Fantinel usou o plenário da Câmara Municipal de Caxias do Sul para culpar as vítimas e defender a contratação de argentinos para trabalhar nas vinícolas da região edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Patriota decidiu expulsar o vereador Sandro Fantinel em função do discurso xenofóbico proferido pelo parlamentar no plenário da Câmara Munipal de Caxias do Sul (RS), na terça-feira (28). Na ocasião, Fantinel atacou os trabalhadores baianos resgatados em situação análoga à escravidão em uma vinícola de Bento Gonçalves, no interior do estado e afimrou que “os baianos vivem na praia, tocando tambor".



Fantinel também sugeriu a contratação de argentinos alegando que eles “são limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário e ainda agradecem o patrão”, ao contrário dos nordestinos.

Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, a direção da legenda afirmou que o discurso do parlamentar “está maculado por grave desrespeito a princípios e direitos constitucionalmente assegurados à dignidade humana, à igualdade, ao decoro, à ordem, ao trabalho, já que se referem de forma vil a seres humanos tristemente encontrados em situação degradante”.

Ainda conforme a legenda, “esta situação torna inconciliável sua permanência nas fileiras do Patriota, partido que prima pelo respeito às leis, à vida e à equidade”.

Nesta quarta-feira (1), a Polícia Civil do Rio Grande do Sul instaurou um inquérito para apurar se o vereador incorreu no crime de racismo. O delegado Rafael Keller, responsável pelo inquérito, disse que a investigação ainda está no início e que o crime de racismo “foi o registro inicial, mas pode mudar até o final do inquérito ou até ser incluído outro crime”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.