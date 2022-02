Paulo Pimenta entra com ação contra Moro por arrecadação ilegal de campanha

Segundo o deputado do PT-RS, "cobrar para falar de sua eleição, em 'encontro sigiloso' com um grupo de empresários' gera "desconfianças óbvias" edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) entrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com uma representação contra Sérgio Moro, após a informação de que o ex-juiz parcial negociou palestras por R$ 77 mil para discutir sua possível campanha eleitoral. A empresa no contrato é a mesma utilizada pelo ex-juiz parcial para prestar serviços à consultoria Alvarez & Marsal.

De acordo com a ação do parlamentar, "cobrar para falar de sua eleição, em 'encontro sigiloso' com um grupo de empresários, depois de ter anunciado publicamente ser pré-candidato a Presidente da República, gera, por si só, desconfianças óbvias quanto à correção da conduta de Sérgio Moro". "O fato precisa ser investigado, sobretudo por poder configurar captação ilícita de recursos advindos de pessoa jurídica, não contabilização de recursos financeiros ('caixa dois') e doação ilegal", disse Pimenta no documento.

"Estão presentes graves indícios de que o Senhor Sérgio Moro praticou atos enquanto pretenso candidato e, nessa condição, arrecadou recursos com finalidade eleitoral de maneira ilícita, recebeu doação de recursos oriundos de fonte vedada, e realizou gasto eleitoral irregular", acrescenta.

