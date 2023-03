Pedido de cassação de vereador é protocolado na Câmara Municipal de Caxias do Sul (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-vice-prefeito de Caxias do Sul Ricardo Fabris de Abreu protocolou na manhã desta quarta-feira (1º) um pedido de cassação do vereador Sandro Fantinel (Patriota).

O parlamentar sugeriu que agricultores e empresas agrícolas contratem trabalhadores argentinos, porque os baianos "vivem na praia, tocando tambor". Em discurso na Câmara Municipal, ele fez referência aos mais de 200 trabalhadores resgatados no Rio Grande do Sul em condições parecidas com a de um trabalho escravo.

O PSOL vai solicitar a cassação do vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, e denunciá-lo ao MP. É inaceitável o discurso de ódio, xenófobo e racista, desse parlamentar bolsonarista contra os trabalhadores baianos em situação análoga à escravidão na Serra gaúcha. Não passarão! pic.twitter.com/NiDawgkGs0 — Luciana Genro (@lucianagenro) February 28, 2023

