Pimenta: TRF-4 confirma que se transformou em palco da política

Deputado chama de "julgamento envergonhado" a sessão virtual em que os desembargadores do Tribunal da 4ª Região rejeitaram nesta quarta-feira mais um recurso da defesa de Lula no caso do sítio de Atibaia

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) chamou de “julgamento envergonhado” a sessão virtual desta quarta-feira 6 em que os desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) rejeitaram novo recurso da defesa do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia.

Os advogados de Lula argumentaram em nota que, com o formato do julgamento, foram violados direitos da defesa e a decisão ignorou “diversas omissões, contradições e obscuridades apontadas deixarem de ser sanadas” com a rejeição do recurso no caso do sítio.

“Lula é inocente, nenhuma prova foi apresentada e o TRF4 só confirma que se transformou em palco da política”, comentou Paulo Pimenta. Segundo ele, “provas foram desconsideradas e mais uma vez a perversidade presente nas delações seletivas e bem ‘pagas’ foi o máximo que foi apresentado pelo MPF da Lava Jato”.

1- Em julgamento ‘envergonhado’ o TRF4 com votos virtuais, rejeitou recurso da defesa do Presidente Lula no processo relativo ao Sítio de Atibaia. Um inquérito manipulado, conduzido pelo então Juiz Sergio Moro, com uma sentença pífia onde o que imperou foi o cerceamento da defesa — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) May 6, 2020

2- provas foram desconsideradas e mais uma vez a perversidade presente nas delações seletivas ebem ‘pagas’ foi o máximo que foi apresentado pelo MPF da Lava Jato. @LulaOficial é inocente, nenhuma prova foi apresentada e o TRF4 só confirma que se transformou em palco da política. — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) May 6, 2020

3 - Vale recordar que a sentença original ficou famosa pela magistrada ter copiado e colado trechos de outra condenação, revelando sua má-fé no trato do caso referente ao chamado sítio de Atibaia. Moro e a Lava Jato já foram desmascarados e responderão por seus crimes em breve — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) May 6, 2020

