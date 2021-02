Rio Grande do Sul está perto de ter colapso na rede de saúde

247 - O Rio Grande do Sul teve um aumento de 72% na quantidade de internações na rede pública de saúde em leitos clínicos e 27% nos de UTI em comparação com a semana anterior. Em Porto Alegre, há Unidades de Pronto Atendimento (UPA) atuando 300% acima da capacidade de atendimento e até chegaram a abrigar pacientes entubados.

O estado e a capital registraram taxas recordes de ocupação de leitos de UTI. Atualmente, Porto Alegre tem 96% de sua rede tomada e o estado, 87%. A expectativa é que o número de mortes e casos continue aumentando pós-carnaval. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

O Rio Grande do Sul teve média móvel de mortes de 75 na terça-feira (23), a maior desde o começo da pandemia, segundo o consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de mortes também registrou um aumento de 53% em relação há duas semanas, indicativo de alta nos óbitos.

De acordo com o infectologista Alexandre Zavascki, do Hospital de Clínicas e chefe de Infectologia do Hospital Moinhos de Vento, autoridades do estado só não estão chamando o cenário atual "de colapso porque as pessoas ainda não estão morrendo em casa". "Mas o carnaval aconteceu quando os casos já estavam subindo. A mortalidade, a partir da próxima semana, vai aumentar muito e, daqui a duas semanas, mais ainda. É inevitável um aumento muito importante de mortes", disse.

Autoridades apontaram como principais motivos para maior preocupação o descaso com as medidas sanitárias por parte da população e a possível entrada da variante do Amazonas. No começo de fevereiro, um morador de Gramado (RS), que morreu por causa da Covid-19, foi detectado com a variante na cidade gaúcha, sem que tivesse estado com algum viajante.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.