“Treinados para fazer uso progressivo da força”, diz PM-SC em nota sobre agressão que quebrou perna de mulher

Revista Fórum - A Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC) comentou nesta terça-feira (9) sobre o vídeo que passou a circular nas redes sociais mostrando PMs agredindo uma mulher com violência em Mafra, município localizado no norte do estado. Em nota, a corporação afirmou que uso da força faz parte do “protocolo padrão” dos agentes e que a mulher demonstrou resistência, algo que não é perceptível pelas imagens.

“Após chegar reforço a situação foi controlada, com exceção da mulher que aparece no vídeo a qual continuou desacatando os policiais militares sendo detida e conduzida.Ao ser levada para a viatura, sem algemas a princípio, demonstrou resistência, (conforme vídeo da câmera tática do policial militar) razão pela qual o policial que lhe conduzia fez uso da força, vindo ao chão, restandoferimentos superficiais no nariz, bem como, suspeita de fratura na perna esquerda”, diz trecho da nota.

Leia mais na Fórum.