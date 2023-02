“Tudo tem limites”, diz Gleisi, após foto de Quaquá com Pazuello

'Foto de Quaquá com o bolsonarista Pazuello é desrespeitosa com o PT e ofensiva às vítimas da Covid', afirmou a deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional da sigla edit

ICL

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou o deputado federal Washington Quaquá (PT) após o parlamentar tirar uma foto junto com o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello.

"Foto do nosso companheiro deputado Quaquá com bolsonarista Pazuello é desrespeitosa com o PT e ofensiva às vítimas da Covid. Na vida e na politica, tudo tem limites", escreveu Gleisi no Twitter.

O general esteve entre os alvos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. A CPI tornou pública as conclusões dos senadores e pediram a autoridades o indiciamento de Pazuello por crimes relacionados à pandemia do coronavírus.

