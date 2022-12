Vereadora do PT é assediada em plena sessão da Câmara de Florianópolis (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - A vereadora de Florianópolis (SC) Carla Ayres (PT) foi assediada na noite desta quarta-feira (7) pelo vereador Marquinhos da Silva (PSC) durante uma sessão da Câmara Municipal.

Ela publicou a gravação no Twitter com a seguinte mensagem: "no dia em que aprovamos a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Florianópolis, mais uma cena de assédio que precisamos lutar para que não ocorra nas ruas e nos parlamentos do nosso país. Não é brincadeira se só um riu!".

O vereador publicou nota: "reconheço meu erro em abordar a vereadora de maneira inconveniente, sem a sua autorização, e diante disso peço minhas sinceras desculpas a ela e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas pelo meu ato. Ressalto que em nenhum momento agi de maneira má-intencionada [sic], porém, fui infeliz em invadir o seu espaço".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.