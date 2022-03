"Você é importante para derrotar o atraso e reerguer o Brasil", diz Gleisi a Requião, que se filia ao PT

"Tenho muito orgulho de, junto com Lula, assinar a ficha de filiação desse grande companheiro", declarou a presidente do partido edit

247 - O ex-governador e ex-senador Roberto Requião filia-se nesta sexta-feira (18) ao PT, em evento em Curitiba, contando com a presença do ex-presidente Lula (PT) e da presidente do partido, a deputada federal Gleisi Hoffmann. Pela nova sigla, Requião disputará o governo do Paraná.

Pelo Twitter, Gleisi saudou o novo correligionário: "hoje é dia de receber no PT o amigo de longas jornadas Roberto Requião. Tenho muito orgulho de, junto com Lula, assinar a ficha de filiação desse grande companheiro. Seja bem-vindo, Requião! Você é importante no nosso movimento para derrotar o atraso e reerguer o Brasil!".

Também pelo Twitter, Requião compartilhou uma foto ao lado de Lula, Gleisi e demais colegas petistas.

