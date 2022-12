Zé Trovão se pronuncia após foto com pó branco viralizar: 'carrego consequências da juventude'

Apoie o 247

247 - O deputado federal eleito por Santa Catarina, o caminhoneiro Zé Trovão divulgou um vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira (8) se posicionando após uma foto dele em que aparece próximo de três fileiras de um pó branco viralizar na internet.

Zé Trovão não explica a origem da substância, mas se defende dizendo que já foi dependente químico, mas venceu o vício e carrega as consequências "de erros do passado" .

“A vida é feita de momentos e escolhas, alguns deles bons e outros nem tantos, e as consequências precisam ser superadas. A vida passa e a gente muda, e ainda bem que muda. Hoje, no auge dos meus 34 anos, carrego consequências de coisas que fiz ainda na juventude, mas eu mudei, mudei pela minha família, mudei pelos meus ideais e mudei por mim. Nunca julgue uma pessoa pelos erros passados, não sabemos a guerra que essa pessoa carrega dentro do peito”, escreveu Zé Trovão na legenda do vídeo.

