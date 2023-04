Energia a partir do agave: SENAI Cimatec e Shell fecham parceria para produção de biomassa

Acordo marca nova fase do programa BRAVE e será implantado no semiárido do Nordeste edit

Apoie o 247

ICL

Da Confederação Nacional da Indústria - No dia 13 de abril, a Shell Brasil e o SENAI CIMATEC lançam, em Conceição do Coité (BA), a nova fase do programa BRAVE (Brazilian Agave Development – Desenvolvimento da Agave no Brasil). Este programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) com investimento da Shell visa explorar o potencial da Agave como fonte de biomassa para a produção de etanol, biogás e outros produtos.

A nova etapa do BRAVE prevê duas frentes de atuação: os projetos BRAVE-Mec e BRAVE-Ind. O BRAVE-Mec tem como foco o desenvolvimento de soluções de mecanização para o plantio e colheita da Agave, além de desenvolver um campo experimental de testes, visando promover o cultivo e manejo de diferentes Agave, como, por exemplo, a Agave sisalana, hoje utilizada para produção de sisal, e a Agave tequilana, hoje utilizada para produção de tequila. Em paralelo, o projeto BRAVE-Ind vai desenvolver tecnologias de processamento da Agave para a produzir etanol de primeira geração e segunda geração - aquele obtido através das folhas e bagaço da planta, e outros produtos renováveis. Estes dois projetos somam-se ao Brave-Bio, projeto de pesquisa financiado pela Shell em parceria com a Unicamp, iniciado em novembro de 2022.

Evento também terá lançamento do SENAI CIMATEC Sertão

O Programa Brave é uma das primeiras iniciativas do SENAI CIMATEC Sertão, o novo campus do SENAI CIMATEC, que tem como objetivo o desenvolvimento de tecnologias para impulsionar o avanço social, econômico e ambiental do semiárido nordestino.

Serviço

Evento: Lançamento do Programa BRAVE-Mec e BRAVE-Ind

Data: 13 de abril

Saída: 5h30 (3h45 de viagem)

Local de partida: SENAI CIMATEC – Av. Orlando Gomes, 1845 - Piatã - Salvador

Retorno: 12h30

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.