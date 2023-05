Acabou: OMS decreta fim da pandemia de Covid-19 em todo o mundo

Apoie o 247

247 - Nesta sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o fim da pandemia de Covid-19, três anos após o seu início, em março de 2020. De acordo com os dados mais recentes da OMS, a pandemia resultou em quase 7 milhões de mortes em todo o mundo e mais de 765 milhões de casos diagnosticados e reportados.

De acordo com O Globo, no entanto, as autoridades de saúde acreditam que os números reais são ainda maiores. Uma campanha de vacinação em larga escala foi lançada para combater a propagação da doença e mais de 13 bilhões de doses da vacina contra a Covid-19 já foram administradas até o momento.

