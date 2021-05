"Melzinho do amor", que virou febre entre os jovens, pode causar riscos à saúde

Produto vendido em forma de sachê pode até parecer inofensivo, mas possui citrato de sildenafila, vasodilatador usado no tratamento de impotência sexual edit

Trendsbr - Já ouviu falar no melzinho do amor ou melzinho da revoada, que vem fazendo sucesso na internet, especialmente entre os jovens? Apesar de parecer um produto natural e inofensivo, ele possui citrato de sildenafila, o mesmo componente do Viagra, que pode causar problemas para a saúde.

Vendido na internet em diversos sites, incluindo Mercado Livre e Shopee, o produto que promete dar um estímulo extra para os usuários, especialmente nas relações sexuais, custa cerca de R$ 30 reais por sachê. Sua procedência é duvidosa, mas certas embalagens indicam a Malásia como país de origem.

Em matéria divulgada no último domingo (9/5) no programa Domingo Espetacular, da Rede Record, o melzinho passou por uma análise laboratorial que identificou o ingrediente que causa o efeito esperado pelos usuários e que não está descrito no rótulo.

“Nós vimos que tinha um componente que não estava descrito no rótulo, que seria a substância citrato de sildenafila, um estimulante”, diz a perita farmacêutica Paula Carpes Victório à reportagem da Record.

A especialista lembra que o ingrediente “secreto” do melzinho originalmente era usado para tratar hipertensão cardíaca e pulmonar, mas como gerava a vasodilatação, acabou sendo empregado em pacientes com disfunção erétil.

O problema, como mostra o Domingo Espetacular, é que o sachê do produto que se tornou popular recentemente e vem sendo usado até por celebridades como o funkeiro MC Ryan SP e o youtuber Tiago Toguro, possui 100 mg de sildenafila, o dobro da dosagem do comprimido de Viagra.

“Estamos falando de uma dose seguramente tóxica num produto que a pessoa sequer imagina que tenha ali sildenafila. Pode causar diminuição da pressão arterial, o que pode ser fatal”, comenta Paula Carpes Victório na entrevista divulgada no último domingo (9/5).

Inúmeros riscos do melzinho com citrato de sildenafila

Como mostra o National Health Service (NHS ou Serviço Nacional de Saúde) do Reino Unido, o citrato de sildenafila, medicamento indicado no tratamento da disfunção erétil, pode ser tomado por homens com 18 anos ou mais. Não é recomendado para mulheres ou menores de idade.

No caso da prescrição para hipertensão pulmonar, o medicamento pode ser tomado por adultos e crianças com 1 ano ou mais.

Porém, o NHS alerta que a substância não é adequada para certas pessoas.

Não tome sildenafila se você:

Está usando remédios à base de nitratos para dor no peito

Possui problemas sérios de coração ou fígado

Sofreu recentemente derrame ou ataque cardíaco

Possui pressão baixa

Apresenta doença ocular hereditária rara, como retinite pigmentosa

Verifique com seu médico antes de tomar citrato de sildenafila se você:

Possui anemia falciforme (deficiência de glóbulos vermelhos), leucemia (câncer do sangue) ou mieloma múltiplo (câncer da medula óssea)

Possui deformidade no pênis ou doença de Peyronie (pênis curvo)

Sofre de úlcera estomacal ou sangramento, como hemofilia

O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido lembra que, como todo medicamento, o Viagra pode causar efeitos colaterais, sendo os mais comuns na proporção de um paciente atingido em cada 100. Eles incluem: dor de cabeça; rubor facial; indigestão; visão turva; nariz entupido; e tontura.

Os efeitos colaterais graves são raros, conforme o NHS e acontecem em menos de um paciente em cada grupo de 1.000. Neste caso, é preciso interromper o uso de sildenafila e avisar o médico imediatamente se surgir os seguintes sintomas: dores no peito; ereções prolongadas e às vezes dolorosas; diminuição repentina ou perda de visão; reação cutânea grave, incluindo febre, descamação intensa e inchaço.

