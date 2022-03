Preço dos medicamentos deve subir mais de 10% em abril

A estimativa teve como base a inflação acumulada em 12 meses até fevereiro no IPCA, que fechou em 10,54% edit

Apoie o 247

ICL

247 - Cálculos feitos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed) apontaram que o preço dos medicamentos deve aumentar 10,5% em abril. A estimativa teve como base a inflação acumulada em 12 meses até fevereiro no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampla (IPCA), que fechou em 10,54%.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o anúncio oficial do aumento é esperado até quinta-feira (31). Fabricantes e revendedores poderão subir os preços dentro da nova margem definida pela Cmed, mas somente após publicação de portaria por parte do governo federal regulamentando o reajuste.

O preço final ao consumidor depende da indústria e das farmácias. Os níveis são definidos conforme o tipo de remédio. As medicações com maior concorrência sobem mais, como é o caso dos genéricos, por exemplo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) afirmou que o reajuste não será automático nem imediato, pois há concorrência entre as empresas.

"É importante o consumidor pesquisar nas farmácias e drogarias as melhores ofertas dos medicamentos prescritos pelos profissionais de saúde", disse Nelson Mussolini, presidente executivo do sindicato. "Dependendo da reposição de estoques e das estratégias comerciais dos estabelecimentos, aumentos de preço podem demorar meses ou nem acontecer", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE