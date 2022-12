Saiba o que é DPOC, doença pulmonar que matou o ator Pedro Paulo Rangel

Apoie o 247

247 -A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), causa da morte do ator Pedro Paulo Rangel, falecido na manhã desta quarta-feira (21), aos 74 anos, tem como característica principal uma redução persistente do fluxo de ar, podendo piora com o passar do tempo e levar o paciente à morte. A doença costuma afetar fumantes ativos e passivos, ex-fumantes e pessoas expostas à poluição. A maior parte dos que sofrem com o mal, porém, desconhecem a possibilidade de já estarem afetados pela DPOC.

Segundo o G1, a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica se desenvolve em quadros persistentes de bronquite ou enfisema pulmonar e tem como causa principal a exposição à fumaça do cigarro, independentemente do fumante ser ativo ou passivo, além de outros tipos de fumaça, como a de fornos a lenha utilizados em carvoarias e pizzarias.

A doença se desenvolve de forma silenciosa e cerca de 80% das pessoas afetadas costumam desconhecer o problema até que ele se manifeste de forma mais grave. A DPOC causa cerca de 3 milhões de mortes anuais em todo o mundo e não tem cura.

A doença, que evolui de forma lenta e insidiosa, só costuma ser identificada quando o paciente está em torno dos 40 ou 50 anos. Os sintomas mais comuns são a dificuldade para respirar (dispneia), expectoração com a presença de muco e tosse crônica.

Apesar de não ter cura, a DPOC pode ser evitada adotando hábitos como abandonar o tabagismo, redução da exposição a agentes poluidores, além da realização de exercício e da adoção de hábitos e práticas saudáveis.

